X Factor 2024, la finale: dove vederla in tv

La finale di X Factor andrà in scena a partire dalle 21.00 da piazza del Plebiscito a Napoli. Per la prima volta, la location partenopea farà da sfondo alla serata conclusiva del celebre talent. Per seguirla, gli abbonati di Sky dovranno sintonizzarsi su Sky Uno , ma la si potrà vedere anche su NOW e in chiaro su TV8 .

I concorrenti e gli inediti in gara

I quattro finalisti porteranno, alla finale di X Factor, una nuova cover, un medley con tre brani presentati durante la competizione, e il loro inedito.

Jake La Furia e Paola Iezzi arrivano senza concorrenti, mentre Manuel Agnelli porta in finale la sua Mimì. Mimì Caruso, originaria di Usmate Velate (Monza e Brianza) intonerà Because the Night di Bruce Springsteen nella versione di Patti Smith. Achille Lauro ha invece portato in finale tutti i suoi tre concorrenti: I Patagarri porteranno come nuova cover Cam-Caminì, la canzone degli spazzacamini di Mary Poppins nella sua versione italiana, Les Votives intoneranno Someone Like You di Adele mentre Lorenzo Salvetti si esibirà sulle note di Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

Per quanto riguarda i best of, Mimì e il suo guidice hanno scelto Figures (Jessie Reyes), Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina) e La sera dei miracoli (Lucio Dalla). I Patagarri riporteranno sul palco Stayin’ Alive (Bee Gees), Hey Pacheco (Royal Crown Revue) e Summertime (Gershwin). Per i Les Votives You Make Me Feel (Sylvester), Are You Gonna Be My Girl (Jet) e Sign of the Times (Harry Styles). Infine, Lorenzo Salvetti canterà Tango (Tananai), Margherita (Riccardo Cocciante) e Me so’ ubriacato (Mannarino).

Spazio, ovviamente, anche agli inediti: Monster dei Les Votives, Mille concerti di Lorenzo Salvetti, Caravan de I Patagarri, Dove si va di Mimì.

Il vincitore verrà incoronato alla fine di una serata speciale, durante la quale si esibiranno anche Robbie Williams e Gigi d'Alessio.