Michele Bravi e Mida pubblicano il duetto Popolare

Approfondimenti

Dopo il grande successo del suo ultimo album “La Geografia del Buio” (2021) e della hit estiva “Falene” con Sophie And The Giants, Michele Bravi è pronto a tornare al Festival di Sanremo dal 1 al 5 febbraio. Il titolo della canzone in gara è “Inverno dei fiori”. Una storia che lui stesso definisce come intima, emotiva e profonda, ma mai triste. Con un unico filo conduttore che è la speranza