Andrea Delogu mostra la cellulite: "Non credete a ciò che vedete in tv"

Andrea Delogu si aggiunge all'elenco di personaggi noti che hanno deciso di liberarsi (almeno per un po') dai filtri social per mostrarsi al naturale. Lo ha fatto in occasione di una puntata de "La vita in diretta", durante un'intervista a Cristina Fogazzi, famosa sui social come l'Estetista cinica. Si parlava di cellulite e la conduttrice, per dimostrare come nessuna donna, per quanto famosa, sia priva di normali imperfezioni, si è alzata la gonna e ha mostrato la buccia d'arancia sulle sue gambe.

“A volte cadiamo in alcuni inganni – ha commentato Andrea Delogu intervistando l'Estetista cinica – poi quando vedi che non ottieni il corpo che ti stanno promettendo cominci a stare male e a non credere più in te stessa. Io con te ho iniziato a capire che me ne stavo un po' fregando della prova costume e del fatto che avere ritenzione idrica, smagliature e cellulite è umano. Io ho della cellulite, delle smagliature, dei buchetti” ha continuato la conduttrice, alzandosi la gonna e mostrando la coscia nuda, stretta leggermente tra le dita per sottolineare la buccia d'arancia.

Andrea Delogu e la pancera

Non è la prima volta che Andrea Delogu sceglie di mostrarsi al naturale. L'anno scorso, via social, pubblicò uno scatto allo specchio con tanto di pancera, per dimostrare che la perfezione che si vede in tv non corrisponde necessariamente alla realtà. “Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida 'I love Pancerina' e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé.

“Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e soprattutto luci giustissime. Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un 'costume', un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la pancera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite”.