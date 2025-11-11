Andrea Delogu, il video dopo la morte del fratello Evan

“Prima di riprendere il viaggio de La porta magica, il luogo delle vostre emozioni, delle vostre storie, sento il bisogno di condividere con voi la mia, di storia”. In un video pubblicato lunedì 10 novembre su Instagram, e registrato in apertura della trasmissione La porta magica, da lei condotta tutti i pomeriggi su Rai2, Andrea Delogu, la voce visibilmente rotta dall’emozione, è tornata in tv dopo la morte in un incidente in moto del fratello Evan, 18 anni. Il lutto ha colpito duramente la conduttrice, che era legatissima al ragazzo. La trasmissione era stata interrotta il 29 ottobre, e nel frattempo Delogu era scomparsa dai social. “Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma, e altri in cui con grande fatica e con grande amore si sceglie di ripartire”, ha detto nel video. “Nelle scorse settimane, le nostre vite si sono fermate. Ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo pieno di vita, di sogni e della luce di chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età”. La conduttrice ha proseguito: “È successo, e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere perché la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che uniti dobbiamo a Evan”. Ha poi ringraziato “profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi. Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, di non avermi fatto pressioni ma fatto sentire solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti, per l'empatia e l'affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Il vostro amore, ve lo assicuro, ci ha aiutati a non cadere”. Subito dopo il messaggio, è andata in onda una puntata inedita del programma, registrata però prima della tragedia.