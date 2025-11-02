Ballando con le stelle, Carlucci commossa saluta Andra Delogu

Durante la puntata di sabato sera, Milly Carlucci e i protagonisti di “Ballando con le Stelle” hanno rivolto un messaggio affettuoso ad Andrea Delogu, assente per la perdita del fratello

Un momento di forte commozione ha attraversato la puntata di sabato sera di “Ballando con le Stelle”, su Rai1. Andrea Delogu, concorrente del programma, non era presente in studio a causa della recente scomparsa del fratello Evan. A nome di tutta la squadra, Milly Carlucci ha voluto dedicarle un pensiero pubblico, chiamando al centro del palco il maestro Nikita Perotti, compagno di ballo di Delogu, e coinvolgendo tutte le coppie in gara.

Le parole di Milly Carlucci: “Ti aspettiamo a braccia aperte” “Voi sapete che Andrea ha subito un lutto gravissimo, a cui tutti noi abbiamo partecipato, per quello che può servire: siamo un gruppo di amici e abbiamo voluto confortarla”, ha detto Milly Carlucci, visibilmente emozionata. “Nikita è andato al funerale in rappresentanza di tutti noi. Non ci sono parole per lenire un dolore così grande”. Poi ha aggiunto, rivolgendosi direttamente alla conduttrice: “Se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire, vogliamo dirti che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte, con tutto il nostro affetto e vogliamo tornare a farti sorridere”. Approfondimento Incidente nel Riminese, morto fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni