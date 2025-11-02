Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Beppe Convertini, Emma Coriandoli e Nancy Brilli si sono giocate lo spareggio, in una puntata dominata da un'assenza importante: quella di Andrea Delogu, colpita da un gravissimo lutto
La sesta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 1 novembre, ha avuto una coppia vincitrice ma, soprattutto, la prima coppia eliminata. Fabio Fognini ha chiuso la serata in testa alla classifica, mentre Beppe Convertini ha dovuto lasciare lo show.
La classifica
Questa la classifica della sesta puntata di Ballando con le Stelle:
- Fabio Fognini
- Marcella Bella
- Martina Colombari
- Barbara D’Urso
- Paolo Belli e Rosa Chemical
- Filippo Magnini
- Nancy Brilli
- Beppe Convertini
- Emma Coriandoli
- Francesca Fialdini
I 50 punti del Tesoretto sono stati così suddivisi: 25 a Filippo Fognini, 25 a Marcella Bella.
Sebbene fossero previste due eliminazioni, solamente un concorrente ha lasciato lo show: Beppe Convertini. L'attore e conduttore televisivo si è sfidato contro Emma Coriandoli, salvata dalla Wild Card di Sara Di Vaira. La Signora Coriandoli e Nancy Brilli andranno al ballottaggio sabato 8 novembre.
Perché Francesca Fialdini è in fondo alla classifica, nonostante le performance eccellenti delle prime cinque puntate? Perché, a causa di un infortunio dell'ultima ora, non ha potuto esibirsi.
Cos'è successo
La sesta puntata di Ballando con le Stelle - che ha visto esibirsi come ballerine per una notte Claudia Pandolfi e Claudia Gerini - si è aperta con il ballottaggio. E, poi, con il messaggio che Milly Carlucci e Nikita Perotti hanno voluto mandare ad Andrea Delogu, il cui fratello 18enne è rimasto vittima di un incidente stradale. "Voi tutti sapete che ha subìto un lutto gravissimo. Noi tutti partecipiamo al suo dolore. Nikita è stato al funerale in rappresentanza di Ballando con le stelle”, ha detto la tua conduttrice. “Andrea, non abbiamo la pretesa di lenire il tuo dolore. Ma sappi che ti vogliamo veramente bene e vogliamo di nuovo tornare a farti sorridere". Neppure Francesca Fialdini ha ballato, ma per un altro motivo: nel corso dell'ultima prova prima della puntata, la conduttrice tv si è infortunata ed è stata costretta a indossare un tutore. Ha dunque incassato 0 punti dalla giuria, ma è stata salvata dal televoto. A trionfare è stato un eccellente Fabio Fognini, che si è guadagnato la standing ovation e il pieno di 9 e 10 dai giurati.