Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Cos'è successo

La sesta puntata di Ballando con le Stelle - che ha visto esibirsi come ballerine per una notte Claudia Pandolfi e Claudia Gerini - si è aperta con il ballottaggio. E, poi, con il messaggio che Milly Carlucci e Nikita Perotti hanno voluto mandare ad Andrea Delogu, il cui fratello 18enne è rimasto vittima di un incidente stradale. "Voi tutti sapete che ha subìto un lutto gravissimo. Noi tutti partecipiamo al suo dolore. Nikita è stato al funerale in rappresentanza di Ballando con le stelle”, ha detto la tua conduttrice. “Andrea, non abbiamo la pretesa di lenire il tuo dolore. Ma sappi che ti vogliamo veramente bene e vogliamo di nuovo tornare a farti sorridere". Neppure Francesca Fialdini ha ballato, ma per un altro motivo: nel corso dell'ultima prova prima della puntata, la conduttrice tv si è infortunata ed è stata costretta a indossare un tutore. Ha dunque incassato 0 punti dalla giuria, ma è stata salvata dal televoto. A trionfare è stato un eccellente Fabio Fognini, che si è guadagnato la standing ovation e il pieno di 9 e 10 dai giurati.