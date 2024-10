Milly Carlucci compie 70 anni: la sua carriera dagli esordi a oggi

Dagli esordi alla popolarità

Sono gli anni '70 quelli che lanciano Carducci verso il mondo della televisione. Nel 1972 vince il concorso di Miss Teenager e quattro anni dopo si trova a debuttare nella trasmissione L’altra domenica condotta da Renzo Arbore. Questa è la svolta per la giovane Milly che diventa inviata del programma, fino al 1978. Conduce poi Giochi senza frontiere, Il sistemone e Azzurro. Il volto di Carlucci è sempre più popolare, e saranno gli anni '90 il decennio in cui diventerà una conduttrice tv famosissima. Raggiunge grande popolarità con Scommettiamo che…?, trasmissione che conduce insieme a Fabrizio Frizzi, dal 1991 al 1996. Il 1992 è un anno importantissimo per lei: con Alba Parietti e Brigitte Nielsen affianca infatti Pippo Baudo alla conduzione di Sanremo. L'anno dopo conduce i Telegatti, mentre dal 1994 al 1997 è tra i presentatori che si alternano nella trasmissione Luna Park.

Gli anni 2000 e "Ballando con le stelle"

Ma non si può parlare di Milly Carlucci senza menzionare Ballando con le stelle, che la vede coinvolta dal 2005. Nel 2024 il programma - su Rai Uno - è giunto alla sua diciannovesima edizione e l'anno prossimo, nel 2025, si celebreranno i 20 anni. Lo show prevede che alcuni personaggi famosi si cimentino con il ballo sfidandosi in una gara all’ultimo passo di danza. Ma negli ultimi anni Milly Carlucci ha abbracciato anche altri progetti. Nel 2020, per esempio, ha partecipato alla trasmissione tv Il cantante mascherato, un talent show musicale che è proseguito anche negli anni successivi.

I progetti al cinema



Non solo tv. Milly Carlucci nella sua carriera può vantare anche alcuni ruoli cinematografici. Come quello in Arrivederci e grazie (1987), dove interpreta Sandra. Opprue quello in Hercules 2 (1985), dove è Urania. Ha recitato anche in Domani mi sposo, Pappa e ciccia, e Il bisbetico domato 2.

La vita privata

Milly Carlucci è sposata con l'ingegnere Angelo Donati. La conduttrice ha dichiarato spesso di tenere molto alla sua privacy e di aver fatto un patto ben preciso con il marito. In una recente intervista al settimanale Chi ha raccontato: "Ho sposato un uomo fuori dal mondo dello spettacolo e abbiamo fatto un patto tantissimi anni fa: il lavoro è il lavoro, con tutte le sue liturgie, ma, poi, bisogna difendere la famiglia come campo neutro. Anche i miei figli hanno fatto scelte di vita lontane dallo spettacolo. Certo, quando mia figlia si è sposata, quest'estate, l'ho detto, è una cosa bellissima". Carlucci e Donati sono sposati dal 1985 e hanno due figli, Angelica Krystle e Patrick. Lui è sempre presente durante la diretta di Ballando con le stelle: "Ogni sabato", ha raccontato Carlucci "da 19 anni viene a vedermi". "Ci supportiamo a vicenda anche se, essendo un ingegnere, io non posso andare con lui sui cantieri. Ma lui viene ad assistere al programma come spettatore ed è il nostro termometro: se si annoia vuole dire che c'è qualcosa che non va, se si diverte significa che siamo sulla strada giusta", ha rivelato la conduttrice.