Amici comuni, la trama e la data di uscita del film di Marco Castaldi

Dal 13 febbraio su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) arriva Amici comuni, il film diretto da Marco Castaldi con Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi. Una storia che ruota attorno a due coppie e a un’amicizia messa alla prova, tra desideri inespressi, ferite del passato e la domanda più universale di tutte: che cos’è davvero l’amore?
Sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ in Italia dal 13 febbraio Amici comuni, il film diretto da Marco Castaldi che mette al centro i legami sentimentali, l’amicizia e le crepe invisibili che attraversano le relazioni più consolidate. Nel cast Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi, protagonisti di una storia che usa il tono della commedia per interrogarsi su una domanda tanto semplice quanto irrisolvibile: che cos’è l’amore?
Due coppie, un’amicizia e una resa dei conti
Al centro del film ci sono quattro personaggi, tre amici e due coppie. Marco e Giulia sono sposati da anni e conducono una vita apparentemente stabile, finché ricevono la notizia del matrimonio imminente della loro amica Veronica con Claudio, un uomo conosciuto solo pochi mesi prima. Un annuncio che agisce come una miccia emotiva, innescando dubbi, gelosie e interrogativi mai affrontati davvero.
Il tempo, però, non gioca a favore dei protagonisti: il matrimonio si avvicina sempre di più e diventa una sorta di conto alla rovescia, un momento di verità che costringe tutti a confrontarsi con i propri bisogni, con desideri rimasti in sospeso e con ferite che il tempo non ha mai davvero rimarginato.
Cast artistico e squadra creativa
Raoul Bova interpreta Marco, mentre Francesca Inaudi veste i panni di Giulia. Beatrice Arnera è Veronica e Luca Vecchi Claudio, completando un quartetto affiatato chiamato a muoversi tra leggerezza e tensione emotiva.
Il soggetto è firmato da Clemente Meucci, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Luca De Bei e Chiara Laudani. La regia è affidata a Marco Castaldi.
Sul fronte tecnico, la fotografia è di Vito Frangione, il montaggio di Michelangelo Garrone, la scenografia di Gianni Brugnoli e i costumi di Dominique Christine Brunet. La direzione di produzione è affidata a Francesca Caciula e Francesco Incognito, con Dimitri Sassone nel ruolo di organizzatore generale. Maria Pia Billi è la produttrice esecutiva.
LA PRODUZIONE
Amici comuni è prodotto da Paolo Ansaldi per 102 Distribution, con la partecipazione di Time Media e Unicorn. Il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e con il sostegno della Veneto Film Commission.
Una commedia sentimentale che guarda alle relazioni contemporanee senza sconti, pronta a debuttare in streaming e a mettere lo spettatore davanti a una domanda che, come i protagonisti, nessuno riesce mai davvero a eludere.