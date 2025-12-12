Raoul Bova ad Atreju: "Sbeffeggiato per l'audio sugli occhi spaccanti"

Ad Atreju - manifestazione politica promossa dall'organizzazione giovanile dei partiti di destra italiani - è andato in scena un panel sull'odio social. Protagonista dell'incontro, l'attore Raul Bova. Che, per via dell'audio inviato alla top model Martina Ceretti, di odio social è stato inondato.

Lo sfogo di Raul Bova

Al panel Non con la mia faccia. Deep fake, web reputation e odio social, Raul Bova ha parlato della vicenda che l'ha visto protagonista. L'audio in cui, riferendosi a Martina Ceretti, definiva i suoi occhi "spaccanti", è diventato virale. Ed è stato oggetto di centinaia di meme.

"Ho pagato con l'uccisione pubblica, con una persona che mi ha sbeffeggiato, umiliato: è diventato tutto virale. Tutti sapevano di questa parola famosa, 'occhi spaccanti', parola che è andata più in voga di qualsiasi altra cosa, più della guerra, più dei massacri. Questa è stata l'Italia che mi ha massacrato. Io sono stato lasciato solo", ha confessato l'attore. Spiegando che, in un solo giorno, è cambiata la sua percezione della vita e della realtà, tanto da farlo dubitare si se stesso. "Mi pento dei miei errori, ma una persona singola, che aveva degli audio privati e delle chat, ha pensato di usarli a scopo di lucro, diffamando e dimenticando che cosa andava a fare. Cercando di accrescere la sua popolarità e uccidendo una persona pubblicamente", ha continuato, confessando di essere stato ricattato da chi voleva solo i suoi soldi.