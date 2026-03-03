Problemi di salute per Roberto Vecchioni, rinviati i prossimi concerti

Qualche problema di salute ha costretto Roberto Vecchioni a fermarsi, per un breve periodo di riposo, e a riprogrammare alcune date del suo tour "Tra il Silenzio e il Tuono 2026". Sono rimandate le date previste per il 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma (riprogrammata al 30 settembre), per il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano (ora 28 settembre), per il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano (ora 21 maggio) e per il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova (27 maggio). I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Rimangono confermate le altre date presenti nel calendario del tour.