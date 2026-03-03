Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Problemi di salute per Roberto Vecchioni, rinviati i prossimi concerti

Musica
©Getty

Necessario un periodo di riposo di alcune settimane per il cantautore, rinviate alcune date del suo tour "Tra il Silenzio e il Tuono 2026". 

Qualche problema di salute ha costretto Roberto Vecchioni a fermarsi, per un breve periodo di riposo, e a riprogrammare alcune date del suo tour "Tra il Silenzio e il Tuono 2026". Sono rimandate le date previste per il 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma (riprogrammata al 30 settembre), per il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano (ora 28 settembre), per il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano (ora 21 maggio) e per il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova (27 maggio). I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Rimangono confermate le altre date presenti nel calendario del tour. 

Spettacolo: Ultime notizie

Jim Carrey irriconoscibile ai premi César, scatta la teoria del sosia

Cinema

Durante la cerimonia per la consegna del riconoscimento alla carriera, l'attore è apparso diverso...

Biennale Venezia, Barbera confermato direttore artistico Cinema

Cinema

Alberto Barbera, il cui mandato di Direttore artistico deliberato nel 2024 dal Consiglio di...

Vasco Rossi ecologico, alberi piantati e lotta allo spreco nel tour

Musica

Il tour del rocker di Zocca, la cui partenza è fissata a Rimini il 30 maggio 2026, prevede...

Angelina Jolie, anche il figlio Maddox rinuncia al cognome del padre

Spettacolo

Accreditato come Maddox Jolie nei titoli di coda del film Couture, Maddox è solo l'ultimo dei...

Fedez e Giulia Honegger, in casa arriva Maurizio

Spettacolo

Dopo il quinto posto a Sanremo, il rapper è tornato a Milano. E, insieme a Giulia, ha adottato un...

Spettacolo: Per te