Prima di noi, Forti e De Luca firmano la colonna sonora della serie tv

Dal 4 gennaio su Rai 1 e RaiPlay, Prima di noi racconta un secolo di storia italiana attraverso una saga familiare. La colonna sonora originale è firmata da Alessandro Forti e Francesco De Luca ed è edita da Edizioni Curci e Flipper. Un lavoro musicale che accompagna il racconto emotivo della serie diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, disponibile in digitale dal 12 gennaio

La memoria ha bisogno di una voce. E spesso quella voce è la musica. È affidata ad Alessandro Forti e Francesco De Luca la colonna sonora originale di Prima di noi, la nuova serie di Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella , in onda dal 4 gennaio in cinque prime serate su Rai 1 e RaiPlay . Le musiche, edite da Edizioni Curci e Flipper , saranno disponibili in digitale a partire dal 12 gennaio .

In questo paesaggio emotivo, la musica di Forti e De Luca agisce come un filo invisibile: non commenta, ma accompagna. Non invade, ma sedimenta. È una colonna sonora pensata per sostenere il racconto, amplificarne le risonanze interiori, restituire allo spettatore il peso degli anni e delle scelte.

Presentata in anteprima nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma , Prima di noi è una saga familiare che attraversa il Novecento italiano trasformando la storia privata in racconto collettivo. Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana (Sellerio), la serie mette in scena il tempo che passa, le fratture della Storia e le tracce lasciate nelle vite di chi resta.

il sodalizio tra Francesco De Luca e Alessandro Forti

Il sodalizio artistico tra Francesco De Luca e Alessandro Forti nasce da un percorso condiviso che unisce rigore musicale e sensibilità cinematografica. De Luca, formatosi tra Roma e Los Angeles, porta con sé una visione internazionale e una profonda attenzione al rapporto tra immagini e suono, nutrita anche da studi letterari che ne hanno affinato lo sguardo narrativo.

Forti, pianista e compositore con una solida formazione accademica al Conservatorio di Santa Cecilia, ha sviluppato negli anni una scrittura musicale attenta all’integrazione tra orchestra ed elettronica, con un interesse costante per la musica applicata alle immagini e alle sue potenzialità espressive.

In Prima di noi, la loro musica diventa spazio di ascolto e di memoria, una presenza discreta ma determinante che accompagna il racconto di un secolo e delle sue cicatrici. Perché prima delle parole, e spesso anche dopo, resta il suono.