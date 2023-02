È attesa per l'11 maggio 2023 l'uscita della nuova commedia romantica di Sony Pictures con protagonisti Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan. Fa parte del cast anche la celebre cantante canadese Céline Dion, qui al suo debutto sul set. Ecco il video e il poster che anticipano ciò che vedremo sul grande schermo

È attesa per l'11 maggio 2023 l'uscita di Love Again, la nuova commedia romantica di Sony Pictures con protagonisti Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan.

In queste ore sono stati presentati il trailer e il poster ufficiali.

Love Again è diretto da Jim Strouse (L’incredibile Jessica James) e si presenta come una commedia romantica in cui gli innamorati i protagonisti sono interpretati da Priyanka Chopra Jonas (The Matrix Resurrections, The White Tiger, Quantico) e Sam Heughan (Outlander).

La pellicola è prodotta da Sony Pictures e verrà distribuita nei cinema italiani a partire dal prossimo 11 maggio da Eagle Pictures nei cinema italiani.



Nel cast del film c’è anche la famosa cantante canadese Céline Dion, qui nel suo primo ruolo cinematografico (interpreterà comunque se stessa, quindi nulla di troppo impegnativo per lei…). Oltre a recitare in qualità di attrice esordiente, la superstar delle sette note (vincitrice di tutti i più prestigiosi riconoscimenti musicali possibili e immaginabili) interpreterà qui anche alcune sue canzoni inedite.







La trama

approfondimento Nick Jonas e Priyanka Chopra sono diventati genitori, l’annuncio Love Again parte da una storia strappalacrime: Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) ha perduto il suo fidanzato. Perfino a due anni dalla morte del suo compagno, lei continua imperterrita a inviare messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare. Ciò che non immagina è che quel numero è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns.

Quest'ultimo rimane colpito dalle dolci e intense parole della ragazza: affascinato dall'onestà di quelle confessioni meravigliose, si innamora perdutamente di questa "messaggera". Quando gli verrà assegnato il compito di scrivere un articolo su Céline Dion deciderà di chiedere aiuto alla cantante per cercare di conquistare il cuore di Mira.

Sembra una sorta di Cyrano de Bergerac ma al contrario, insomma. E, a differenza della commedia-tragedia di Edmond Rostand, qui parliamo solo di una commedia, dato che l’happy ending è assicurato (tranquilli).

Love Again è il remake di un film tedesco

approfondimento Film stasera in TV da non perdere venerdì 17 febbraio 2023 La pellicola in uscita è un remake di un film tedesco del 2016.

Il titolo originale della commedia tedesca è SMS für Dich, che si traduce in "SMS for You", in italiano “un messaggio per te”.

L'omonimo libro del 2009 di Sofie Cramer è servito da ispirazione per il film. Il remake in lingua inglese era stato precedentemente presentato con il titolo di Text For You, e poi di It's All Coming Back To Me. È stata proprio Céline Dion ad annunciare ufficialmente il nuovo titolo, Love Again, condividendo la notizia sul suo profilo di Instagram il 2 novembre 2022.



La trama del nuovo film segue da vicino quella dell’originale in lingua tedesca, SMS für Dich, che vedeva come interpreti principali Karoline Herfurth e Friedrich Mücke. Per Herfurth è stato inoltre il suo esordio come sceneggiatrice e regista di un lungometraggio.



Il cast stellare

approfondimento Nick Jonas, è uscito il videoclip ufficiale di Spaceman Love Again presenta un cast stellare, guidato da Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan insieme a Céline Dion, Russell Tovey (Being Human), Steve Oram (The World's End), Omid Djalili (The Mummy), Sofia Barclay (Ted Lasso), Lydia West (It's a Sin), Arinzé Kene (I'm Your Woman) e Celia Imrie (The Best Exotic Marigold Hotel).



Priyanka Chopra Jonas è nota per la sua interpretazione di Alex Parrish nella serie thriller della ABC Quantico, di Victoria Leeds in Baywatch e recentemente come Sati in The Matrix Resurrections (2021).



Nell’ottobre 2020, Sam Heughan è stato scritturato al fianco di Priyanka Chopra Jonas nel ruolo del giornalista di nome Rob Burns. È il nuovo utente del numero di telefono del compianto fidanzato di Mira, colui a cui arrivano i messaggi della ragazza.



Heughan è conosciuto per il suo ruolo da protagonista Jamie Fraser nella serie drammatica di Starz Outlander.

Per quanto riguarda Céline Dion, non c’è bisogno di presentazioni, chiaramente. Sappiamo che la cantante interpreta se stessa e che aiuterà Rob a trovare Mira Ray, incontrandola di persona e cercando di conquistare il suo cuore infranto (ancora in lutto per la perdita del suo fidanzato).

In un episodio del podcast Just for Variety, Heughan ha detto che Céline Dion ha registrato una nuova canzone per il film.

Ma per gli amanti della musica non è la sola ghiotta sorpresa: il trailer del film (che trovate in testa a questo articolo) ha anche rivelato che il marito di Priyanka Chopra, Nick Jonas, apparirà nel film come un uomo con il quale Mira avrà un primo appuntamento estremamente imbarazzante.



Potete guardare il trailer del film Love Again nel video che trovate in alto. Di seguito trovate il poster ufficiale.