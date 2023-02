Film stasera in TV da non perdere venerdì 17 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 17 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



7 ore per farti innamorare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Giampaolo Morelli e Serena Rossi in una commedia italiana. Un giornalista segue un corso per riconquistare la sua ex.

Il professore matto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Eddie Murphy è un professore obeso che sperimenta su di lui un siero che lo rende un aitante ma malvagio playboy.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Io rimango qui, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Road movie in cui una ragazza malata terminale rifiuta le cure e intraprende un viaggio con un ragazzo alla ricerca di sé stesso.

Il petroliere, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film da Oscar con prestazioni mostruose da parte di Daniel Day Lewis e Paul Dano.

Film di azione da vedere stasera in tv



John Rambo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sylvester Stallone interpreta e dirige il quarto film sulla saga del personaggio d’azione.

Film fantasy da vedere stasera in tv



The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ultimo film della saga di Twilight, con Robert Pattinson e Kristen Stewart.

King Kong, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Peter Jackson dirige Naomi Watts e Jack Black nella sua trasposizione

cinematografica sul gigantesco gorilla.

Film western da vedere stasera in tv



Django, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Matthias Schoenaerts nella serie tv Sky Original ispirata al film di Sergio Corbucci. Un pistolero in cerca di vendetta combatte per una figlia che credeva perduta.

Django, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Film di animazione da vedere stasera in tv



Il gatto con gli stivali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Spinoff del personaggio comparso nei film di Shrek e doppiato da Antonio Banderas.

Film thriller da vedere stasera in tv



Quello che non so di lei, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Eva Green ed Emmanuelle Seigner in un dramma psicologico. Una scrittrice instaura un rapporto morboso con una sua fan.

Il ponte delle spie, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Hanks e Mark Rylance in un film di Steven Spielberg. Un avvocato tratta la liberazione di un pilota USA in cambio di una spia sovietica in piena Guerra Fredda.

I programmi in chiaro



The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Buon compleanno Massimo, ore 21:20 su Rai 3

Documentario sulla vita del grande attore Massimo Troisi.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Buongiorno, mamma! 2, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Stella Egitto nella seconda stagione del family drama.

John Wick, ore 21:20 su Italia 1

Il film che ha rilanciato la carriera di Keanu Reeves. A un ex sicario ammazzano il cane: si vendicherà in modo sanguinolento.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Cucine da incubo, ore 21:30 su TV8

Nuova stagione delle avventure di Antonino Cannavacciuolo che cerca di rimettere in sesto alcune attività di ristorazione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.