Eurovision, nel 1988 trionfava Céline Dion: i vincitori diventati star

Ma la prima popstar ad aver ottenuto il successo internazionale grazie alla vittoria all’Eurovision è stata Sandie Shaw. L’artista inglese ha trionfato nel 1967 con il brano Puppet on a string. Poi è diventata una delle cantanti più famose degli anni Sessanta, soprannominata "la cantante scalza" perché spesso si esibiva a piedi nudi. Tra i suoi successi: (There's) Always Something There to Remind Me, Long Live Love, Girl Don't Come, Tomorrow, Those Were The Days, Hand in Glove. Nel 1970 ha partecipato al Festival di Sanremo con Pino Donaggio con Che effetto mi fa

