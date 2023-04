Marco Mengoni salirà sul palco della Liverpool Arena sabato 13 maggio Condividi

Sabato 13 maggio Marco Mengoni scenderà in campo per l'Italia in occasione della sessantasettesima edizione dell'Eurovision Song Contest. Il cantante concorrerà alla vittoria con Due Vite, brano vincitore del Festival di Sanremo, di cui ha ora pubblicato una nuova versione.

marco mengoni, l’audio del brano in gara all’eurovision song contest Uno dei pilastri fondamentali del regolamento dell’Eurovision Song Contest è che i brani in gara non superino mai i tre minuti di durata, per questo motivo nel corso degli anni vari artisti hanno apportato leggere modifiche per rispettare tale soglia. In vista della partecipazione alla competizione europea, Marco Mengoni ha pubblicato la nuova versione del singolo con cui cercherà di dare del filo da torcere agli avversari. L’artista ha distribuito l’audio del brano Due Vite (Eurovision Version) su YouTube, permettendo così al pubblico di ascoltare già la canzone. La corsa all’Eurovision Song Contest è ufficialmente iniziata. approfondimento Marco Mengoni, aspettando Eurovision si regala i sold out europei

Marco Mengoni rappresenterà l’Italia per la seconda volta, dopo averlo fatto nel 2013 con L’essenziale classificandosi al settimo posto. Il cantante accederà direttamente all’appuntamento conclusivo in quanto proveniente da una delle nazioni facenti parte delle Big 5, ovvero Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. In finale anche il Paese vincitore dell’edizione precedente, nel caso di quest’anno l’Ucraina. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest andrà in onda martedì 9 maggio, mentre la seconda si svolgerà giovedì 11 maggio. approfondimento Eurovision Song Contest 2023, date, cantanti e tutto ciò serve sapere