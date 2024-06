La cantante ha confessato di aver preso dosi di farmaci potenzialmente letali per alleviare gli spasmi muscolari in modo da poter esibirsi sul palco. Nella sua prima intervista televisiva dopo la diagnosi, Dion ha rivelato a Nbc di non sapere che questi avrebbero potuto ucciderla. E mentre la sua lotta continua, il 25 giugno su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) esce I Am: Céline Dion, il documentario in cui racconta la sua storia contro la malattia