Céline Dion, spasmi muscolari della malattia le hanno rotto le costole

“Può avere degli spasmi così forti da rompersi una costola?”. Alla domanda della giornalista Hoda Kotb di NBC News, nella sua prima intervista televisiva dalla diagnosi della sindrome della persona rigida , Céline Dion ha annuito. “Ad un certo punto mi sono rotta delle costole perché a volte quando è molto grave...”, ha confermato la cantante, affetta dalla rara e incurabile malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e che l’ha costretta a sospendere tutte le esibizioni dal vivo. Dion, infatti, soffre di rigidità muscolare progressiva e avverte spasmi anche alla gola. “È come se qualcuno ti stesse strangolando, come se qualcuno ti stesse spingendo la laringe”, ha spiegato, precisando che quando accade può parlare soltanto a certe tonalità. “Ma può anche verificarsi nella zona addominale, nella colonna vertebrale, nelle costole” e, ancora, nelle mani: “Sono crampi, ma è come se fossero in una posizione in cui non puoi sbloccarli”. L’intervista integrale andrà in onda negli Stati Uniti l’11 giugno. In precedenza, la cantante aveva anche raccontato che la malattia “causa difficoltà quando cammino e non mi permette di usare le corde vocali per cantare come sono abituata”.

LA BATTAGLIA PER LA SALUTE: "NIENTE MI FERMERÀ"

In un’intervista rilasciata a Vogue France nel mese di aprile, Céline Dion aveva raccontato di aver intrapreso un percorso di terapia fisica e vocale cinque volte a settimana per tentare di riprendere la carriera di cantante. “All’inizio mi chiedevo: perché io? Come è successo? Che cosa ho fatto? È colpa mia?”, aveva detto. “La vita non ti dà risposte. Devi solo viverla! Ho questa malattia per qualche motivo sconosciuto. Per come la vedo io, ho due scelte. O mi alleno come un’atleta e lavoro molto duramente, oppure stacco la spina ed è finita, resto a casa, ascolto le mie canzoni, sto davanti allo specchio e canto per me. Ho scelto di lavorare con tutto il mio corpo e tutta la mia anima, dalla testa ai piedi, con un team medico. Voglio essere il meglio che posso essere. Il mio obiettivo è rivedere la Torre Eiffel!...Ho questa forza dentro di me. So che niente mi fermerà." Dion racconterà la sua battaglia per la salute nel nuovo documentario I Am: Celine Dion, che uscirà il 25 giugno su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).