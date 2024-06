5/13 ©IPA/Fotogramma

IL BODY SHAMING - Le voci sul suo aspetto fisico e il body shaming non hanno smesso di seguire Céline Dion per decenni. Di corporatura molto esile, è stata spesso additata come una persona con disturbi alimentari, circostanza che ha sempre smentito: "Non ho problemi alimentari. Il mio lavoro richiede che io sia in ottima forma fisica - ha spiegato - Non avrei potuto sostenere 100 spettacoli all'anno e viaggiare da un capo all'altro del mondo se avessi mangiato troppo o non abbastanza, o se, come hanno sostenuto alcune riviste, avessi vomitato dopo ogni pasto"

