90 anni di Armani, moda e sport con EA7, brand di Italia Team a Parigi

Lo stilista di Piacenza nel 2024 festeggia 90 anni e i primi 20 anni dalla creazione di EA7 Emporio Armani, la linea sportiva del suo brand, a cui fanno capo le divise degli atleti della Nazionale italiana (dal 2012) e non solo



Giorgio Armani ama lo sport perché rappresenta l'ambito che meglio riflette i valori di disciplina, eccellenza, coraggio, generosità di squadra, che lo ispirano da sempre nelle sue leggendarie imprese nel mondo della moda, dunque, in quello della cultura che lo celebrano quest'anno in cui spegne novanta candeline, l'11 luglio, e taglia il traguardo dei primi venti anni di storia di EA7, la linea sportiva di Emporio Armani.

L'ingresso di Armani nel segmento sportivo è stata una sfida vinta a molti livelli, una storia di stile italiano che ha rappresentato l'Italia nel mondo.

Dalle divise olimpiche dell'Italia a Londra 2012 a quelle di Parigi 2024. In mezzo, molti successi, inclusi i quattro titoli dell'Olimpia Milano di basket (di cui Armani è patron), al recente scudetto del Napoli, con uno sguardo all'orizzonte, le cime che ospiteranno i Giochi di Milano Cortina 2026.

EA7 official outftitter di Parigi e UEFA Euro 2024 Da venti anni EA7 Emporio Armani provvede a capi e accessori per tutte le discipline sportive, indoor e outdoor, dal tennis allo sci, al golf, al calcio, al basket e via dicendo, e lo fa secondo il modo di immaginare l'abbigliamento per lui e per lei che caratterizza le altre linee, da quella storica, Giorgio Armani alle più raffinate, come Armani Privé.

Per Re Giorgio lo sport è una questione di stile, eleganza e performance insieme, possono confermarlo gli atleti che indossano le divise del marchio a tutte le principali competizioni.

Per restare ai Giochi Olimpici 2024, che si svolgono a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto (TUTTE LE NEWS), EA7 Emporio Armani seguirà gli atleti dell’Italia Team dei Giochi Olimpici e Paralimpici in qualità di Official outfitter.

Armani ha creato le divise di gioco, le tute e un look speciale che sarà indossato per la cerimonia di apertura sulla Senna. Le divise sportive hanno una chicca: i primi versi dell'Inno di Mameli nella parte interna.

Armani ha firmato un sodalizio col CONI dal 2012 e segue gli atleti alle Olimpiadi da quelle di Londra dello stesso anno. Dopo c'è stata Rio, nel 2016, poi il difficile momento post-pandemia con Tokyo e gli Europei di calcio, vittoriosi per l'Italia. Armani si dichiarò orgoglioso di contribuire allo sport nazionale in un momento così importante, di ripartenza.

Anche quest'anno, per UEFA Euro 2024, gli Azzuri hanno indossato divise formali che rispecchiano i colori della Nazionale, con giacca blu chiaro e pantaloni in denim leggero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emporio Armani (@emporioarmani)

I testimonial, da Magnini a Goggia Fanno parte dell'Italia Team di Parigi 2024, tra gli altri, la pallavolista Paola Enogu, il tennista Lorenzo Sonego, lo schermitore Tommaso Marini, Simone Ciulli, per il nuoto paralimpico.

Campioni che fanno sognare e che, in qualche caso, diventano volti ufficiali di EA7 Emporio Armani. Tra questi si contano Filippo Magnini, Simone Barlaam, Fabio Fognini e Flavia Pennetta, Lorenzo Sonego, Simone Giannelli, Sofia Goggia, Elisabetta Cocciaretto, Veronika Kudermetova, senza dimenticare Federica Pellegrini e Alex Zanardi. leggi anche Armani, Sofia Goggia nuova ambassador della linea EA7

Le vittorie con l'Olimpia Milano Nel presente, oltre al lavoro stagionale e quello per gli appuntamenti eccezionali come le Olimpiadi, Armani spende le sue energie a tutto tondo nel basket, disciplina che ama di più e che considera un po' lo sport di famiglia.

Dal 2008 Armani ha rilevato l'Olimpia Milano portandola a vincere tre scudetti negli ultimi tre anni, cinque in totale da quando c'è lui. La squadra, che ha ottenuto anche l'Ambrogino d'Oro, non rappresenta l'unico team che ha raggiunto il successo nel 2023 con capi sportivi EA 7: c'è stato anche lo scudetto del Napoli, a distanza di trentatré anni dall'ultimo.

Per Giorgio Armani lo sport è metodo che vale nelle competizioni agonistiche come per la moda che porta in scena a Milano, a Parigi e nelle altre capitali del mondo, un ambito che lo emoziona e lo stimola da sempre - se si considera che, ben prima dell'avventura di EA7, il suo brand aveva creato le divise formali per la Nazionale di calcio in partenza per USA '94.

Dalle collaborazioni alla presenza fissa, stagione dopo stagione, in tutti i rami dello sport. Il prossimo impegno importante è quello con Milano Cortina 2026, evento di cui EA7 è partner. L'evento per lo stilista sarà particolarmente significativo perché unirà moda e sport nella sua Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emporio Armani (@emporioarmani)