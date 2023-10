Armani, Sofia Goggia nuova ambassador della linea EA7

La campionessa di sci sarà rappresentante dello stile italiano sia nelle manifestazioni sportive che agli eventi ufficiali. Nelle prime foto con gli altri volti del team di EA7, la bergamasca sfoggia la divisa della Nazionale Italiana Sport Invernali che sarà indossata fino alle Olimpiadi del 2026





Nuovo incarico per Sofia Goggia che, a partire dalla stagione Autunno/Inverno 2023/24, sarà volto di Armani con riferimento ad EA7, la linea di Emporio Armani dedicata allo sport.

Goggia è stata scelta dalla casa di moda italiana per fare da portavoce dello stile e dei valori di Re Giorgio nel mondo. Il suo impegno non si limiterà solo alle manifestazioni sportive poiché, anche agli altri eventi ufficiali, la campionessa indosserà creazioni firmate da Giorgio Armani.

Il primo scatto con la nuova divisa Uno scatto collettivo in cui figurano gli atleti già testimonial della linea EA7 Emporio Armani dà il benvenuto ufficiale a Sofia Goggia nel team di EA7.

A poco più di due settimane dall'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino 2024, che partirà il 28 ottobre a Sölden, in Austria, Goggia, trentuno anni il prossimo 15 novembre, sfoggia la divisa progettata da EA7, sponsor ufficiale Fisi, che gli atleti indosseranno fino alle Olimpiadi di Milano/Cortina del 2026.

Le nuove tute da gara blu navy, in tessuto tecnico con sfumature che virano all'azzurro cielo e al bianco ghiaccio, sono confortevoli e performanti, oltre che esteticamente accattivanti, creazioni che esprimono la classe e l'energia di Armani che concepisce lo sport come un mix potente di passione, impegno e stile, naturalmente.

Nella foto posata la campionessa si mescola con Marta Bassino, Federica Brignone, Jole Galli e Dorothea Wierer. In un altro scatto con loro c'è Dominik Paris.

Goggia e gli altri testimonial EA7 L'entusiasmo è alle stelle per la sciatrice alpina italiana classe 1992, da questo momento in poi anche ambassador dello stile di Re Giorgio.

Goggia è abituata ai riflettori in virtù di una carriera sportiva piena di soddisfazioni nella quale si contano quattro Coppe del Mondo di discesa libera, un oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e un argento a Pechino più due medaglie mondiali.

Importante per lei, dunque, l'inserimento nella lista di prestigiosi nomi dello sport selezionati da Armani per rappresentare la linea EA7. Tra essi figurano: il nuotatore Simone Barlaam, i pallavolisti Paola Egonu e Simone Giannelli e i tennisti Fabio Fognini, Simone Bolelli, Lorenzo Sonego, Alexander Bublik, Nikoloz Basilashvili e Veronika Kudermetova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emporio Armani (@emporioarmani)