Olimpiadi, Errani-Paolini per l’oro. In gara Paltrinieri e Jacobs LIVE

Nona giornata alle Olimpiadi di Parigi. Occhi puntati su Sara Errani e Jasmine Paolini, che alle 12 si giocano l’oro nella finale del doppio femminile di tennis contro le russe Andreeva e Shnaider. Nel pomeriggio, alle 18:37, Gregorio Paltrinieri va in cerca della medaglia nella finale dei 1500 stile libero. In serata Marcell Jacobs, oro a Tokyo, e Chituru Ali corrono la semifinale dei 100 metri: appuntamento alle 20. Mauro Nespoli ai quarti nel tiro con l'arco. Speranze di medaglia azzurra, oggi, anche nella scherma e nel ciclismo. Dopo il primo posto degli uomini, pure l'Italvolley donne ha chiuso in testa, a punteggio pieno, il proprio girone.





Ieri Marta Maggetti ha vinto nel windsurf volante il sesto oro dell'Italia. Lorenzo Musetti ha poi conquistato il bronzo nel tennis individuale maschile, battendo 6-4 1-6 6-3 il canadese Felix Auger Aliassime. Divers i podi mancati: Leonardo Fabbri quinto nel lancio del peso, Simona Quadarella quarta negli 800 stile libero, quarti anche la squadra mista di judo e Tammaro Cassandro nel tiro a volo.





