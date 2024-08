Olimpiadi Parigi 2024, nuoto: Paltrinieri argento in 1500 stile libero

L'azzurro sale sul secondo gradino del podio e così conquista la seconda medaglia olimpica in questa edizione dei giochi di Parigi. Paltrinieri ha concluso in 14'34"55 alle spalle dell'americano Bobby Finke che ha battuto il record del mondo in 14'30"67

Un'altra medaglia olimpica per Gregorio Paltrinieri. Il nuotatore azzurro ha vinto l'argento nei 1500 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. Seconda medaglia al collo per Paltrinieri che pochi giorni fa ha vinto il bronzo negli 800. “SuperGreg” è stato protagonista di quella che è stata la gara più veloce della storia del nuoto tra le corsie. L'azzurro ha concluso in 14'34"55 alle spalle dell'americano Bobby Finke che ha battuto il record del mondo in 14'30"67. Bronzo all'irlandese Daniel Wiffen (14'39"63).

Paltrinieri: "Sono contentissimo, incredibile"

"Sono contentissimo perché essere a podio nei 1500, che è la sfida che sento più mia, è stupendo”. Queste le prime parole di Gregorio Paltrinieri al termine della gara. “Credo di aver fatto lo stesso tempo con cui avevo vinto a Rio. E' incredibile. Ho visto partire Bobby (Finke, ndr) così forte e ho cercato di stare al suo ritmo. Ma sono veramente felice. E' la quinta medaglia olimpica, è incredibile. Non ci avrei mai scommesso. Ogni volta che finisce un'olimpiade penso che alla successiva non ci sarò, ma sono stato molto costante. Ho sempre continuato a credere in me stesso anche nei periodi difficili. Adesso qualche giorno di riposo, devo un attimo riprendermi. Ho avuto per tre giorni la febbre, forse per lo stress di tutte queste gare e l'ho misurata fino a pochi minuti prima della gara di oggi. Sono felicissimo".