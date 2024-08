Olimpiadi Parigi 2024, scherma: argento nel fioretto squadre maschile

Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillame Bianchi salgono sul podio secondi solo ai giapponesi: la finale per l'oro finisce 36-45

Secondo gradino del podio per gli atleti del fioretto a squadre maschile. Gli azzurri hanno affrontato il Giappone nella finale per l'oro finita 36 a 45. Medaglia d'argento per Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.