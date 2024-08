Olimpiadi, Tamberi rinvia partenza: febbre alta, forse calcolo renale

Seconda disavventura olimpica per il campione e portabandiera azzurro, dopo aver smarrito la fede nuziale alla cerimonia d'apertura dei Giochi. "A 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre...Non mi resta che aspettare e pregare... Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto", ha scritto su Instagram

Un possibile calcolo renale ha ritardato la partenza per le Olimpiadi di Parigi del campione azzurro Gianmarco Tamberi: doveva arrivare nella capitale francese oggi 4 agosto, invece partirà domani. A spiegarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram. "Incredibile...Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto "me lo merito" sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue....Probabile calcolo renale”, ha scritto. Gimbo non nasconde di essere amareggiato: “Ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre”. La speranza, aggiunge, è che “con un po' di riposo, questo incubo finisca". Questa è già la seconda disavventura olimpica per Tamberi: il portabandiera dello squadrone azzurro aveva perso la fede matrimoniale nella Senna durante la cerimonia d'apertura

Tamberi: "Non me lo merito. Arriverò in pedana e darò l'anima"

Sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso anche una foto dal letto di ospedale (con flebo), Tamberi scrive: "Non mi resta che aspettare e pregare... Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero. Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l'anima fino all'ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!".