Il campione di salto in alto e portabandiera degli Azzurri ieri, durante la sfilata di inaugurazione dei giochi olimpici, ha visto la propria fede nuziale volare nel fiume. Subito la bonaria presa in giro da parte dei compagni: "Perso un oro ne trovi un altro". La moglie Chiara Bontempi ironizza sul suo profilo Instagram

"Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire". Gianmarco Tamberi sui social ha chiesto pubblicamente scusa alla moglie, Chiara Bontempi, per aver perso la fede nuziale durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l'ho sentita sfilarsi, l'ho vista volare... l'ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca", si legge nel post. "Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell'amore. Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro più grande".