Olimpiadi Parigi, Grindr bloccata nel villaggio olimpico: i motivi

In occasione dei Giochi di Parigi 2024, Grindr ha disattivato alcune delle sue funzionalità di condivisione della posizione per proteggere gli atleti da molestie e salvaguardare la loro privacy. In particolare alcuni utenti hanno notato che non è possibile utilizzare la funzione “Esplora” sull’app presso il Villaggio Olimpico, opzione che consentirebbe agli utenti di modificare la propria posizione e di visualizzare i profili.

I motivi Nel comunicato ufficiale di Grindr, l'azienda ha spiegato che una delle motivazioni riguarda anche rischi troppo alti per alcuni atleti: "Se un atleta non ha fatto coming out o proviene da un Paese in cui essere LGBTQ+ è pericoloso o illegale, usare Grindr lo espone al rischio di essere scoperto da individui curiosi che potrebbero provare a identificarlo". L'azienda sta apportando anche altre modifiche per l'Olympic Village: ad esempio, i profili rivelano di default la distanza di qualcuno con la funzione "mostra distanza". Tale funzione può essere abilitata, ma sarà di default "disattivata" per gli utenti nel Village e in altre sedi. Grindr ha affermato che tale modifica è volta ad "aiutare gli atleti a connettersi senza preoccuparsi di rivelare involontariamente la propria posizione o di essere riconosciuti".

I problemi dopo Rio 2016 "Il nostro obiettivo è aiutare gli atleti a connettersi senza preoccuparsi di rivelare involontariamente la loro posizione o di essere riconosciuti", ha affermato Grindr, aggiungendo di aver introdotto restrizioni simili nei giochi precedenti. Grindr aveva iniziato a disattivare alcune delle sue funzionalità dopo Rio 2016, quando uno scrittore del Daily Beast aveva riferito di aver usato Grindr per incontrare atleti nel Villaggio Olimpico di Rio de Janeiro. La storia aveva suscitato molta rabbia in quanto lo scrittore aveva fatto outing su alcuni atleti, senza identificarli per nome ma descrivendoli.