Parigi, Ceccon dorme su prato per evitare caldo del villaggio olimpico

Il villaggio delle Olimpiadi di Parigi 2024 è da incubo, a sentire gli atleti. E qualcuno preferisce dormire su un prato accanto ad una panchina. "Ma è Thomas Ceccon?", si chiedono in tanti sui social, vedendo il video pubblicato da canottiere saudita Husein Alireza su Instagram e rimbalzato su X. La clip mostra una persona che dorme su un prato: sui pantaloncini spicca un tricolore italiano e anche lo zaino pare quello della delegazione tricolore. Il volto e i capelli del giovane ricordano quelli del nuotatore azzurro, campione olimpico nei 100 dorso ma deludente nei 200 e nella staffetta mista.

Le polemiche sugli alloggi

Il video dura pochi secondi e non ha una gran definizione e quindi alimenta la discussione. C'è chi ricorda le recenti dichiarazioni di Ceccon, che ha criticato l'organizzazione del villaggio per la qualità del cibo e soprattutto per l'assenza di aria condizionata: molti atleti hanno lamentato il fatto che la temperatura nelle stanze è insopportabile e si fatica a dormire. I letti, con materassi di cartone e materiale riciclato, per molti non rappresentano il top in materia di comfort. Chiunque sia l'atleta sdraiato sul prato, per gli utenti si tratta di una conferma: "Poveraccio, si vede che il villaggio fa proprio schifo".