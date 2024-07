Olimpiadi Parigi 2024, Thomas Ceccon vince nei 100 dorso di nuoto

Altro oro per l'Italia dalla piscina della Defense Arena. Thomas Ceccon sale sul gradino più alto del podio nei 100 metri dorso ai Giochi di Parigi 2024, dopo l'oro di Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro, primatista mondiale, ha chiuso con il tempo di 52.00 davanti al cinese Jiayu Xu, argento in 52.32 e allo statunitense Ryan Murphy bronzo in 52.39.

Ceccon: "Felice ed emozionato"

"Questa finale l'ho preparata in ogni minimo dettaglio". Così Thomas Ceccon ha commentato il suo oro nei 100 dorso. "Sono tanto felice e molto emozionato. Ci vediamo dopo così provo a spiegare meglio qualcosa". Aggiunge: "Fin da ragazzino sapevo di poter vincere questa medaglia ed oggi è quel giorno. Non posso esser più felice di così. Da ragazzino, a 15 anni, l'allenatore mi chiese: 'Qual è il tuo sogno?' Io risposi: 'Vincere le Olimpiadi' e lui mi disse: 'Calma, eh'". Così Thomas Ceccon dopo la premiazione. "Vincere qui non è come ai Mondiali. Una gara che capita ogni quattro anni - aggiunge - Sono passato forte e ho provato a tenere fino alla fine. E alla fine ero esausto".