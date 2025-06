Mondiale per club, Inter prima nel girone: River Plate battuto 2-0

L'Inter si qualifica agli ottavi dei Mondiali per club da prima del proprio girone, dopo aver battuto 2-0 il River Plate nell'ultima giornata della fase preliminare. Nel match giocato nella notte italiana allo stadio Lumen Field di Seattle i nerazzurri hanno sbloccato il risultato nel secondo tempo con la rete di Francesco Pio Esposito al 72' e siglato poi il raddoppio con Alessandro Bastoni nel recupero, eliminando così la squadra di Buenos Aires. Al prossimo turno l'Inter sfiderà i brasiliani del Fluminense. Nell'altra partita del girone giocata nelle stesse ore i messicani del Monterrey hanno dominato 4-0 ed eliminato i giapponesi Urawa Reds, con doppietta di German Berterame. Stasera in campo la Juventus, contro il Manchester City.

Pio Esposito: "Il gol un sogno frutto lavoro"

"Non ho ancora realizzato il tutto, quando ho visto la palla entrare non ci stavo credendo, è un sogno. Poi ho visto Lautaro che esultava e ho capito che era vero. E' il frutto del lavoro di questi anni e del prestito a Spezia. Ho esaudito il secondo sogno dopo aver esordito con questa maglia. Sono emozionatissimo". Lo ha detto a Dazn Francesco Pio Esposito dopo il primo gol in nerazzurro segnato durante Inter-River Plate, match che ha regalato alla squadra di Chivu la qualificazione agli ottavi della competizione. "L'esultanza dei muscoli l'ho usata a Spezia. L'abbraccio con mio fratello? Ho visto Sebastiano e sono subito andato da lui", ha concluso.