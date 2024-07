Olimpiadi, il medagliere di Parigi 2024

Nelle medaglie un pezzo di Torre Eiffel

Che siano d'oro, d'argento o di bronzo, tutte le medaglie di Parigi 2024 contengono un pezzo di metallo molto speciale che un tempo faceva parte della Torre Eiffel. È la prima volta che le medaglie olimpiche, tradizionalmente piuttosto sobrie, presentano un design del genere. L'unico strappo alla regola era stato quello delle Olimpiadi di Pechino del 2008, dove le erano state intarsiate con preziosi dischi di giada. Sulle medaglie, disegnate dalla Maison Chaumet, il frammento di ferro originale della Tour Eiffel (lasciato nel suo colore originale) è stato ricavato in un esagono, la forma geometrica che richiama il profilo geografico della Francia al punto da diventarne uno dei soprannomi (L'Hexagone). L'inserto, posto al centro e messo in rilievo con l'emblema dei Giochi di Parigi 2024, è fissato da 6 fermi che ricordano i rivetti che tengono insieme la Dame de Fer. Sullo stesso lato, linee sottili sono proiettate a intervalli irregolari intorno all'esagono. Scolpiti piuttosto che incisi, questi raggi danno rilievo e lucentezza alla medaglia. Le medaglie Olimpiche e Paralimpiche hanno lo stesso design sul lato anteriore ma diverso su quello posteriore. Nelle Olimpiche c'è la dea della vittoria Nike, raffigurata in primo piano davanti allo Stadio Panathinaiko (dove i Giochi Olimpici sono stati riproposti per la prima volta nel 1896), l'Acropoli di Atene e la Tour Eiffel. Invece nelle Paralimpiche c'è una rappresentazione grafica della Tour Eiffel vista dal basso verso l'alto con il nome dell'edizione scritto in Braille. Un'altra differenza tra le medaglie Olimpiche e Paralimpiche è data dal nastro abbinato ad esse: azzurro coi cinque cerchi per le prime, rosso con i tre agitos (simbolo delle Paralimpiadi) per le seconde. Infine, sul bordo delle medaglie sono incisi il nome dello sport, della disciplina e dell' evento: in francese sulle medaglie Olimpiche e in inglese su quelle Paralimpiche, rispettivamente le lingue ufficiali del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC).