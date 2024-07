Quelle francesi saranno ancora più speciali. Al loro interno conterranno un pezzo di metallo che un tempo faceva parte della Torre Eiffel. Ecco quale sarà il loro valore economico a seconda dei Paesi ascolta articolo

Che sia d'oro, d'argento o di bronzo, una medaglia olimpica rappresenta l’apice della carriera di un atleta. E quelle di Parigi 2024 saranno ancora più speciali. Al loro interno conterranno un pezzo di metallo che un tempo faceva parte della Torre Eiffel. È la prima volta che le medaglie olimpiche, tradizionalmente piuttosto sobrie, presentano un design del genere. L'unico strappo alla regola era stato quello delle Olimpiadi di Pechino del 2008, dove le medaglie erano state intarsiate con preziosi dischi di giada. Le medaglie in palio per Parigi saranno 5.084 e saranno i comitato organizzatori a decidere effettivamente quanto varranno dal punto di vista economico. In alcuni casi, non ci sarà solo una ricompensa in denaro.

medaglie olimpiche - ©Ansa

Chi guadagnerà di più Per quanto riguarda il nostro Paese, il CONI ha stabilito un premio di 180.000 euro per l'oro, 90.000 l'argento e 45.000 - tutte le cifre sono lorde - per un totale di 2.43 milioni di euro complessivi. Il premio più alto arriva da Hong Kong che pagherà i propri atleti e le proprie atlete poco meno di 700.000 euro per una medaglia d’oro. A seguire Singapore, che offre oltre 650mila euro per il gradino più alto del podio (325 mila all’argento, 162 mila al bronzo). Cifre stellari che però non si avvicinano a quanto ha messo a disposizione l’Arabia Saudita nelle scorse olimpiadi giapponesi: 1.2 milioni di euro per l’argento conquistato dal karateka Tereg Hamedi. vedi anche Olimpiadi 2024 a Parigi, calendario gare: il programma

Non solo soldi Non solo premi in denaro. Sia Cina che Kazhakistan doneranno appartamenti di diverse valore a seconda delle medaglie conquistate. Gli atleti della Malaysia conquisteranno anche un’auto di fabbricazione straniera. La Polonia invece regalerà un diamante, un buono viaggio per due persone del valore di circa 23 mila euro, un quadro dipinto da artisti polacchi e un appartamento con due camere da letto nell'area metropolitana di Varsavia. vedi anche Olimpiadi Parigi, perché i letti di cartone e altre curiosità