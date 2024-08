Olimpiadi, Tamberi parte per Parigi. Italvolley contro Giappone. LIVE

Decima giornata per i Giochi olimpici di Parigi. In mattinata nuovo tuffo nella Senna per gli atleti del Triathlon, con la staffetta mista a squadre italiana arrivata sesta. Sesto anche Massimo Spinella, nella pistola 25 metri a fuoco rapido. Nell’atletica, tanti gli azzurri impegnati nelle batterie, tra cui Filippo Tortu e Fausto Desalu nei 200 metri maschile e Alessandro Sibilio nei 400 metri ostacoli. In serata, Daisy Osakue nella finale del lancio del disco e Nadia Battocletti in quella dei 5000. Finali anche per Alice D'Amato e Manila Esposito nella ginnastica artistica. Alle 13 l'Italia della pallavolo maschile sfida il Giappone nei quarti di finale. Nella canoa, Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro vanno a caccia di una medaglia nel kayak cross. Attenzione puntata anche su Gianmarco Tamberi, che ieri ha posticipato il volo per Parigi: “Ho la febbre alta e un probabile calcolo renale, ma su quella pedana ci sarò”.









Ieri storico oro per la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini nel doppio femminile: è il primo ai Giochi per l'Italia del tennis. Gregorio Paltrinieri argento nei 1.500 stile libero: è l'italiano del nuoto più medagliato di sempre. Argento anche per gli uomini del fioretto, sconfitti in finale dal Giappone. Nei 100 metri maschili, Marcell Jacobs ha difeso l'oro di Tokyo con onore: quinto in 9''85, a sei centesimi dal bronzo. Ha vinto lo statunitense Lyles (9''79), al fotofinish sul giamaicano Thomson. Bronzo per l'altro americano Kerley. Primo oro olimpico nella carriera leggendaria di Nole Djokovic: il serbo ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set.





