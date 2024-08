Olimpiadi 2024, Tamberi vola a Parigi dopo presunto calcolo renale

Sport

Chi è Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto a Tokyo 2020

Gianmarco "Gimbo" Tamberi oggi (1 giugno 2022) compie 30 anni. Il marchigiano è entrato nella storia dello sport italiano durante le Olimpiadi di Tokyo, vincendo l'oro nel salto in alto, ex aequo con il qatariota Barshim. Campione mondiale indoor ed europeo nel 2016, ecco chi è e quali sono i momenti più importanti della sua carriera

Tamberi nasce a Civitanova Marche l’1 giugno 1992 in una famiglia dedicata all’atletica. Il padre, Marco, è un ex saltatore in alto e primatista italiano ed è il suo attuale allenatore. Il fratello Gianluca è un campione juniores del giavellotto