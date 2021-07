1/12 ©Ansa

Campione mondiale indoor ed europeo nel 2016, ha un personale di 2,39 metri, ad oggi record nazionale della specialità. Il campione nel salto in alto Gianmarco Tamberi, o "Gimbo" come si fa chiamare, è volato in finale alle Olimpiadi di Tokyo. Ecco chi è e quali sono i momenti più importanti della sua carriera

Tokyo 2020, bronzo per Lucilla Boari nel tiro con l'arco. Salto in alto, Tamberi in finale