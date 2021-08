“Saltiamo fuori dal Covid”, la campagna dell’Oms con Gianmarco Tamberi

Assieme a Marcell Jacobs, negli ultimi giorni Gianmarco Tamberi è diventato uno dei volti più rappresentativi dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. La vittoria della medaglia d’oro nel salto in alto, a pari merito con Mutaz Essa Barshim, ha regalato grandi emozioni agli spettatori ed è destinata a entrare nella storia dello sport. Di fronte a questa situazione non stupisce che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) abbia scelto proprio Tamberi e Barshim come i volti della sua campagna social #AGoal4All. Lo slogan “saltiamo fuori dal Covid” (“Let’s leap out of Covid-19 together”) accosta lo sport alla lotta al coronavirus e invita tutti a fare la propria parte per arrivare alla fine dell’emergenza. “Saltiamo fuori dal Covid-19 insieme. La solidarietà e l’amicizia ci condurranno ad #AGoal4All. Uniti, vinciamo tutti”.