Escherichia Coli alle Olimpiadi? Atleta ricoverata dopo gara triathlon

I dubbi sulla qualità dell'acqua della Senna

L’episodio ha riacceso, inevitabilmente, le polemiche e gli interrogativi sulla qualità dell'acqua della Senna che ha provocato la cancellazione di diversi allenamenti prima delle gare individuali e anche prima della staffetta che è stata confermata in calendario: la Senna è risultata troppo inquinata dopo la pioggia caduta negli ultimi giorni sulla capitale francese.

La nota del Comitato Olimpico belga

Il Comitato Olimpico del Belgio non ha dato precisazioni sullo stato di salute dell’atleta, ma ha diffuso un duro comunicato in cui si augura che dall’esperienza di Parigi si possa trarre una lezione per le future competizioni. “Ci riferiamo in particolare alla garanzia delle giornate di allenamento, delle giornate di gara e al formato delle gare che devono essere chiarite in anticipo. Bisogna garantire che non ci siano incertezze per gli atleti, l'entourage e i tifosi", scrive il Comitato belga.