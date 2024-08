Introduzione

Si tratta di un batterio comune e già presente nell'organismo di uomini e animali a sangue caldo, come uccelli e mammiferi. Spesso è quindi innocuo, ma alcuni ceppi (ne esistono centinaia) sono invece rischiosi. La contaminazione avviene soprattutto attraverso l'ingerimento di cibi crudi o contaminati (verdura, frutta, carne e latte non pasturizzato) oppure di acqua contaminata: la presenza di E. Coli in corsi idrici è indicatore di contaminazione fecale.

Tra i sintomi più diffusi ci sono crampi addominali, nausea e diarrea, ma a volte diventano più gravi e si collegano a infezioni urinarie, cistiti, polmoniti, meningiti, peritoniti e setticemie