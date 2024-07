Parigi 2024, acqua Senna inquinata: annullati allenamenti triathlon

La decisione "è dovuta alle piogge cadute su Parigi venerdì, durante la cerimonia di apertura, e sabato", hanno ribadito gli organizzatori di Parigi 2024, senza specificare quale sia il livello rilevato dei colibatteri nel fiume ascolta articolo

Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno cancellato la seconda giornata di allenamento di triathlon nella Senna prevista per la giornata di lunedì 29 luglio, dopo che gli acquazzoni del fine settimana a Parigi hanno inquinato il fiume. Nonostante questo, si sono detti "fiduciosi" che le gare si terranno martedì e mercoledì, dichiarando insieme a World Triathlon in un comunicato congiunto di aver preso la decisione di cancellare l'allenamento di nuoto perché "i livelli di qualità dell'acqua non presentano garanzie sufficienti" per consentirne lo svolgimento. Per lo stesso motivo, era stato cancellato l'allenamento di domenica.

La decisione La decisione "è dovuta alle piogge cadute su Parigi venerdì, durante la cerimonia di apertura, e sabato", hanno ribadito gli organizzatori di Parigi 2024, senza specificare quale sia il livello rilevato dei colibatteri nel fiume. Visto che "la priorità è la salute degli atleti", le decisioni sull'autorizzazione o meno agli atleti di nuotare nel fiume vengono prese la notte prima dell'evento in base a una serie di fattori, tra cui i test sulla qualità dell'acqua effettuati il giorno prima e che impiegano 24 ore per emettere il verdetto. Se la qualità dell'acqua fosse stata insufficiente nel D-1 inizialmente era previsto che gli organizzatori individuassero dei "giorni di emergenza" per rinviare gli eventi. Il triathlon è la prima disciplina olimpica che deve svolgersi sulla Senna, prima del nuoto in acque libere, in programma nella seconda settimana delle Olimpiadi di Parigi. vedi anche Olimpiadi, giochi aperti: la cerimonia d’apertura sulla Senna

Gli investimenti Una fonte del municipio ha indicato che i risultati delle analisi dell'acqua di domenica si stanno muovendo "nella direzione giusta" rispetto a quelli di sabato, e c'è quindi fiducia che i triatleti maschi possano nuotare nella Senna da domani. Di sicuro ora è il momento della verità per gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Parigi: lo Stato e gli enti locali dell'Ile-de-France hanno investito 1,4 miliardi di euro per rendere balneabili la Senna e il suo principale affluente, la Marna, in preparazione delle Olimpiadi. e poi per il grande pubblico. "È proprio grazie a tutti questi investimenti che la ripresa della situazione avviene molto rapidamente", ha sottolineato Anne Hidalgo. A causa delle forti piogge, la qualità dell'acqua della Senna è stata di scarsa qualità per gran parte di giugno, ma da allora è migliorata: le analisi della qualità dell'acqua erano recentemente entro gli standard sanitari sei giorni, dal 17 al 23 luglio. "Stiamo monitorando molto da vicino il livello della Senna, scende molto rapidamente, le previsioni del tempo ci dicono che sarà sereno, oggi in particolare fa molto caldo. Siamo fiduciosi che riusciremo a far svolgere le gare e a non cancellare il triathlon domani e mercoledì". Lo ha detto nel quotidiano punto stampa di Parigi 2024, il dg del Comitato organizzatore, Etienne Thobois, rispondendo alla domanda sull'eventuale annullamento di gare sulla Senna. "Abbiamo ancora un piano B per le gare di venerdì - ha aggiunto in considerazione del possibile ritorno della pioggia nei prossimi giorni - per quanto ci riguarda siamo fiduciosi". vedi anche Olimpiadi, Martinenghi oro nei 100 metri rana

La programmazione

Martedì alle 8.00 è l'inizio fissato per la gara di triathlon individuale maschile, mentre mercoledì alla stessa ora inizierà la gara individuale femminile. Ciò avverrà quindi senza riconoscimento preventivo del percorso di nuoto nel fiume, con partenza dal ponte Alexandre-III. E questo mentre la portata della Senna, ingrossata dalle piogge delle ultime settimane, è tre volte superiore al livello abituale estivo (più di 400 m3/secondo lunedì mattina, contro 100-150 in tempi normali). La staffetta mista è in programma il 5 agosto. Gli organizzatori sono "fiduciosi che la qualità dell'acqua ritorni al di sotto dei limiti prima dell'inizio delle gare di triathlon del 30 luglio" e questo "tenendo conto delle previsioni meteorologiche per le prossime 36 ore". "Come osservato a luglio, con le condizioni estive (più sole, temperature più elevate, assenza prolungata di pioggia), la qualità dell'acqua della Senna è migliorata in modo significativo", aggiungono. Intanto da ieri mattina è tornato il sole sulla capitale francese, e "domani tutto sarà ristabilito", ha assicurato il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, ricordando che "la pioggia che abbiamo avuto venerdì scorso è stata un evento eccezionale". vedi anche Parigi 2024: gara ferma, uomo si tuffa in vasca per recuperare cuffia