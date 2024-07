Momento a dir poco surreale durante l’Olimpiade di Parigi 2024. Il pubblico della Defense Arena applaude e impazzisce. Non per un campione, ma per un uomo misterioso che è stato subito ribattezzato "Bob the Cap Catcher", "Bob, il raccoglitore di cappellini". Attimi prima della partenza di una delle batterie dei 100m rana femminili, lo speaker individua un oggetto sul fondo della piscina, che come spiega l'analista del nuoto Amy Van Dyken "non possiamo permetterci che resti sul fondo della piscina, dovremo far tuffare qualcuno e andare a prenderlo".