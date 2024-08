Olimpiadi Parigi 2024, atletica: Battocletti bronzo nei 5.000 metri

Battocletti: "Felice della mia prova"

"Bisogna aspettare appelli e contrappelli, per ora penso al quarto posto. Comunque sono molto felice e per come è stata la gara, per come mi sono comportata". Così l'azzurra Nadia Battocletti ha commentato il suo risultato nella finale dei cinquemila metri. "Sono contenta perchè ho accantonato l'infortunio e le gambe hanno cominciato a girare. Ora se sto bene punto anche a partecipare ai 10mila", ha aggiunto, superato il momento di commozione dopo aver appreso del possibile bronzo. "Se arrivasse la prima medaglia qui a Parigi per l'atletica azzurra ne sarei felice, per me ma anche per la mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici insieme con me. E perchè spero che possa essere un esempio. Mi dà gioia vedere tanti giovani e bambini che corrono", ha detto ancora l'azzurra. "Devo anche ringraziare tutti coloro che dall'Italia mi stanno sostenendo, mandandomi messaggi di incoraggiamento o anche disegni del loro bambini", ha concluso.