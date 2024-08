Olimpiadi, altro oro per Italia nello Skeet Misto con Bacosi-Rossetti

Trionfo nel tiro al volo per gli azzurri finale mixed teamt. La coppia ha battuto gli americani Austen Jewell Smith, eVincent Hancock

La coppia azzurra composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti ha vinto l'oro nella finale di Skeet Mixed Team di Parigi 2024, battendo gli americani Smith e Hancock per 45-44. Decisiva l'ultima serie in cui Bacosi ha rotto tutti e quattro i piattelli. Gli italiani hanno battuto gli americani Austen Jewell Smith e Vincent Hancock.