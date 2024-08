Olimpiadi 2024, il programma e i risultati di oggi a Parigi. DIRETTA

Allo Stadio Nautico finale del due di coppia pesi leggeri maschile. Per l'Italia ci sono Stefano Oppo e Gabriel Soares, entrati in finale con il secondo miglior crono. Nei tuffi, andranno in scena Marsaglia e Tocci dal trampolino 3m, alle 11.

Gli azzurri sono i vicecampioni del mondo in carica.