Caso Khelif, Bach (Cio) incontra Meloni: "Faremo chiarezza"

Continua la polemica sull’ottavo di finale della categoria +66 kg del pugilato femminile, che si è disputato ieri, 1 agosto, alle Olimpiadi di Parigi. Angela Carini, pugile azzurra, ha abbandonato dopo soli 46 secondi il match contro l’algerina iper-androgina Imane Khelif, spiegando di non essersela "più sentita" di combattere. "Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta", ha sottolineato. Questa mattina la premier Giorgia Meloni ha incontrato a Parigi il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach e, nel corso del faccia a faccia, è stato affrontato proprio il caso Khelif, e il tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive. I due, come spiega anche una nota di Palazzo Chigi, hanno concordato che governo e Comitato Olimpico Internazionale rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro (TUTTE LE NEWS SULLE OLIMPIADI IN DIRETTA).