Olimpiadi, Imane Khelif su ring femminile contro Carini: polemiche

Polemica sull’ottavo di finale della categoria +66 kg del pugilato femminile, in programma per domani, giovedì 1 agosto, alle Olimpiadi di Parigi. Sul ring è attesa la nostra Angela Carini che dovrà sfidare l'algerina Imane Khelif che è al centro di varie polemiche, fra controlli sul testosterone risultati troppo alti per una competizione femminile, e i test che l'anno scorso avrebbero evidenziato cromosomi XY nel suo organismo. Khelif del resto era stata esclusa dai Mondiali di Nuova Delhi per non aver superato il "gender test", ma è stata ammessa dal Cio a queste Olimpiadi - nei suoi documenti anagrafici non risulta alcun cambio di sesso e ha superato una nuova verifica dei livelli ormonali -. Domani quindi affronterà l'azzurra nella categoria pesi welter, ma la decisione ora sta attirando critiche da più parti (TUTTE LE NEWS LIVE SULLE OLIMPIADI ).

Coni: "Cio garantisca diritti e regole sanitarie"

"Il Coni si è attivato con il Comitato olimpico internazionale affinché i diritti di tutti gli atleti e le atlete siano conformi alla Carta Olimpica e ai regolamenti sanitari", ha scritto il Comitato olimpico italiano in una nota, senza però alcun riferimento esplicito a Khelif.

Le reazioni della politica italiana

"Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi europei, mondiali e Olimpiadi", ha sottolineato poi il ministro per lo sport, Andrea Abodi, aggiungendo: "Nell'evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire la sicurezza di atleti e atlete, e il rispetto dell'equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angela Carini non sarà così". Mentre Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, sottolinea: "Desta grande preoccupazione sapere che in gare di pugilato femminili alle Olimpiadi siano stati ammessi uomini che si identificano come donne, esclusi in competizioni recenti. Sorprende che non vi siano, a livello internazionale, criteri certi, rigorosi e uniformi, e che proprio alle Olimpiadi, evento simbolo della lealtà sportiva, possa esserci il sospetto, e assai più del sospetto, di una competizione impari e persino potenzialmente rischiosa per una dei contendenti". Questo invece il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa su Facebook: "Boxe: un transgender algerino contro una donna italiana ai Giochi olimpici…È politicamente scorretto dire che tifo per la donna?".