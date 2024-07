Olimpiadi 2024, triathlon femminile nella Senna. LIVE

Quinta giornata di gare dei Giochi Olimpici. Dopo giorni di polemiche e allenamenti cancellati per inquinamento, i primi atleti si sono tuffati nella Senna: sono quelli del triathlon. Ieri buona giornata per l'Italia: oro nella spada femminile per le azzurre Giulia Rizzo, Rossella Fiammingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, che in finale hanno battuto la squadra francese. Storica medaglia d'argento a squadre che non arrivava dal 1928 per le "Fate" della ginnastica artistica. Bronzo per Paltrinieri nella finale degli 800 stile libero. Delusione per Jasmine Paolini che è uscita dal torneo olimpico di tennis, battuta dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova. Agli ottavi Lorenzo Musetti in due set sull'argentino Navone.





