Olimpiadi 2024, Fiamingo e Paltrinieri festeggiano su Instagram

Amore, Olimpiadi e social. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri hanno unito le loro tre passioni in uno scatto pubblicato sui loro profili Instagram. "Two is megli che one" (citazione di uno spot di gelati interpretato da un giovanissimo Stefano Accorsi) è il commento alla scatto che ritrae i due atleti innamorati con le rispettive medaglie vinte in mano. D'altronde Parigi è la citta dell'amore per eccellenza. Il trionfo per la coppia di sportivi è giunto quasi simultaneamente. Greg ha ottenuto bronzo negli 800 stile alle 21.18 alla Defense Arena, Rossella si è aggiudicata l' oro nella prova a squadre della spada alle 21.33 al Grand Palais. Aveva quindi ragione Virgilio: "Omnia vincit amor" ("L''amore trionfa su tutto"). "Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora" ha scherzato Paltrinieri. "Terzo oro per l'Italia e un bronzo per Greg, sono superfelice", ha aggiunto Fiamingo, venuta a conoscenza della medaglia del fidanzato proprio a bordo pedana.