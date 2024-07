Olimpiadi, Senna inquinata: rinviata la gara di triathlon. DIRETTA

Dopo la pioggia della giornata dell'apertura, i Giochi affrontano ora il previsto picco di afa, che dovrebbe essere però di breve durata. Oggi a Parigi, doppia allerta: per il caldo - a metà giornata si toccano i 35 gradi - e per i forti temporali in arrivo. Una notifica di rischio maltempo diffusa a tutti gli abitanti dall'ufficio meteo regionale, indica nel pomeriggio "rischio forti temporali" per la capitale e la regione, l'Ile-de-France. Intanto, bollino rosso già previsto dalla giornata di ieri per la temperatura. Che dovrebbe consentire domani alla Senna di raggiungere livelli balneabili - e far finalmente partire le gare di triathlon - ma che aumenta oltre i livelli di allerta l'inquinamento. Al punto che - come in casi del genere in passato - i servizi del Comune invitano i parigini ad evitare di camminare molto all'aperto nelle ore calde e di fare sport. Cosa succederà agli atleti? Secondo gli esperti che dilagano sulle reti tv, le performance risentiranno certamente delle temperature e gli atleti non riusciranno a dare il meglio. Tanto più che - al Villaggio Olimpico - non c'è aria condizionata nelle camere in omaggio ai dettami "ecosostenibili" dell'Olimpiade.