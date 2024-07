Parigi 2024, la schermitrice Nada Hafez gareggia al 7 mese e vince

"In pedana vi è sembrato che ci fossero due persone, in realtà eravamo in tre: io, la mia avversaria e mio figlio che tra poco verrà al mondo". La sciabolatrice egiziana Nada Hafez, dopo il passaggio agli ottavi di finale, ha rivelato di essere incinta di sette mesi con un post su Instagram. "Io e il mio bambino - ha scritto - abbiamo avuto la nostra buona dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza sono dure, lottare per mantenere l'equilibrio tra vita e sport è stato faticoso, per quanto ne sia valsa la pena. Scrivo questo post - ha concluso dopo la vittoria sulla statunitense Elizabeth Tartkovsky - per dire che sono orgogliosa di essermi assicurata un posto agli ottavi di finale".

La notizia

La notizia della gravidanza ha colto di sorpresa anche il suo allenatore, il francese Vincent Anstett, che ha rivelato di non sapere della gravidanza: "Non ne sapevo nulla", ha detto sorridendo a RMC Sport. "Non era in ritiro con noi a luglio, si allena principalmente in Egitto. Ma è vero che non l'ho vista per due mesi e mezzo e per i campionati africani. Non ne ero a conoscenza, me l'ha detto dopo la prima gara". Un annuncio che, lungi dal turbarlo, lo ha reso felice soprattutto perché Nada Hafez aveva appena offerto la migliore prestazione della sua carriera. "Sono felice per lei, perché è una grande notizia", ha aggiunto Anstett. "E aveva appena vinto battendo la numero 7 del mondo, quindi nell'euforia tutti erano molto felici. Forse se avesse perso 15-2 al primo turno, la reazione della gente sarebbe stata diversa. Ma in questo caso non si può dire che sia stato un handicap per lei".

La gravidanza

Come ha fatto la schermitrice di sciabola a nascondere la sua gravidanza al suo entourage sportivo in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024? Secondo il suo allenatore, il suo profilo, più tecnico che fisico, l'ha aiutata un po'. "I suoi punti di forza sono più nel lavoro tattico e tecnico. Non è fisica come le ragazze delle prime 16 del mondo e non ha una velocità incredibile. Per questo non l'abbiamo necessariamente sentita". Anstett è riluttante ad affermare che battere la numero 7 del mondo due mesi prima del parto e arrivare fino ai Giochi Olimpici sia un risultato banale. "La gravidanza non è una malattia. Ci sono altre donne incinte che svolgono altre attività professionali, che devono trasportare cose, che camminano molto... Mia moglie è un'infermiera indipendente e ha continuato a lavorare fino al settimo mese di gravidanza, salendo decine di rampe di scale ogni giorno, aiutando le persone a lavare i panni... È altrettanto eccezionale". Hafez è stata poi eliminata dalla sudcoreana Jeon Ha-Young, che l'ha battuta 15 a 7. Ora potrà godersi gli ultimi mesi di gravidanza in assoluta serenità.