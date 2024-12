FC Zeta Milano, tra pallone e social media: la squadra amata dal web

Antonio Pellegrino, noto youtuber da più di un milione di iscritti, è il fondatore del “Primo social team calcistico”: FC Zeta Milano. La squadra nasce da un ambizioso progetto, avviato quest’anno, che tenta di unire la passione per lo sport con il mondo dei social media, dando spazio a squadre dilettantistiche che sognano in grande. La Zeta Milano milita attualmente nel campionato calcistico di Terza Categoria, Girone C della Lombardia; ma, il desiderio è quello di raggiungere presto i grandi stadi. “Il nostro è un cammino lungo e vogliamo trattare i social della Zeta Milano come fossimo una vera squadra di serie A”- spiega il Presidente/influencer già nel primo video pubblicato su Instagram lo scorso maggio.

La risonanza social



I video, pubblicati sui canali Youtube @ZW JACKSON e @FC Zeta Milano, e sulle piattaforme social Instagram e Tiktok, hanno riscosso un grande successo tra il pubblico del web, fidelizzando numerosi utenti che ora supportano con entusiasmo la squadra. Antonio Pellegrino era già conosciuto per i suoi contenuti online, dai primi video sul videogioco Fifa dieci anni fa, ai video nella squadra benefica ed inclusiva in cui giocava (la Play2Give); fino al recente successo con la Zeta Milano. A sostenere il suo ambizioso progetto, oltre uno staff di videomaker e fotografi, hanno partecipato vari brand e volti conosciuti, come Massimo Callegari e Riccardo Lionetto- telecronisti della Zeta, Gigi Buffon, Luca Toni, Diletta Leotta, Leonardo Bonucci (ed altri). La squadra è inoltre capitanata dall’ex giocatore di Serie A Jeda Capucho Neves.



Il marchio della squadra di influencer



La Zeta non è solo un fenomeno sportivo e mediatico, ma anche di merchandising. I prodotti della Zeta Milano sono infatti da poco approdati nel negozio Football Team di fronte al Duomo di Milano. L’abbigliamento tecnico è in collaborazione con Givova e AGGS, noti nomi di attrezzature sportive, che hanno aderito al progetto; mentre lo sponsor della stagione 2024/2025 è 21 – Make It Count, azienda nel settore degli eventi. Il sogno di Antonio Pellegrino è quello di dare vita ad un brand di fama internazionale- “Ci piacerebbe un domani andare a creare proprio un franchising di squadre di calcio tutte con lo stesso format”.





“Uno dei progetti con più potenziale”

Samuele Tomasino, giocatore della Zeta Milano, spiega a Sky TG24: “Credo che la Zeta Milano sia uno dei progetti con più potenziale degli ultimi tempi; vuole rivoluzionare il calcio dilettantistico e non solo, unendo il mondo dei social media e di questo sport in un modo che in Italia non si è mai visto. Il mio caso è particolare, sono di Palermo e ho lasciato tutto e tutti per venire qui a Milano… Per dire quanta fiducia io abbia in questa squadra”. Riguardo la sua esperienza personale, Tomasino ci racconta: “Mi sto trovando benissimo, faccio video e gioco a calcio; già nel mio piccolo tantissimi ragazzi mi scrivono, mi chiedono foto, maglie. Se mi trovo bene è merito di ogni componente della Zeta Milano, dal Presidente ZwJackson a tutti i miei compagni di squadra. Ho veramente trovato una famiglia, non finirò mai di ringraziarli”.