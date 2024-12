Qualificazioni Mondiali 2026, i gironi e gli avversari dell'Italia

A Zurigo è in corso il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico . In tutto parteciperanno 48 Nazionali, di cui 16 europee. Quali squadre sfiderà l'Italia per arrivarci? Gli azzurri - che non partecipano alla Coppa del Mondo dal 2014 - sono inseriti in prima fascia (insieme a Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, Portogallo, Germania, Svizzera, Austria, Danimarca e Croazia).

Come funziona il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026

In tutto vengono sorteggiati 12 gironi di qualificazione. Sei gruppi saranno composti da cinque Nazionali e altri sei da altre quattro. Un posto assicurato andrà alle squadre qualificate per le Final Four di Nations League, quindi che vinceranno i quarti di finale del 20 e 23 marzo 2025 (gli Azzurri combatteranno contro la Germania). Questo significa in realtà che non si saprà tutto oggi: le otto coppie di team che andranno ai quarti di Nations (tra cui l'Italia) entreranno in due gruppi "sospesi".